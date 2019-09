Secondo i numeri della Banca centrale slovacca (NBS), alla fine di luglio 2019 il volume dei prestiti immobiliari erogati in Slovacchia arrivata a quasi 29,1 miliardi di euro, una cifra ancora in aumento del 7,9% in confronto al luglio 2018 (2,3 miliardi di euro) e di quasi l’uno per cento su base mensile (273 milioni). La banca Slovenská sporitelna ha la quota maggiore del mercato dei prestiti immobiliari, il 26%, davanti a VUB (22%) e Tatra banka (14%).

