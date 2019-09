Le incertezze sull’incidente nucleare a Nyonoska, in Russia

Giovedì 8 agosto c’è stata un’esplosione nucleare a Nyonoksa, nell’oblast di Arkhangelsk, Russia. Ancora grossi dubbi rimangono sulla natura dell’incidente nonostante le indagini della comunità internazionale, a cui torna in mente la tragedia di Chernobyl di 33 anni fa. L’allarme sulla questione nucleare russa è partito dal New York Times, che ha dichiarato con estrema enfasi che si potesse trattare di una “esplosione nucleare peggiore rispetto a quella di Chernobyl, forse”. Secondo le informazioni raccolte alla stazione ad infrarossi di Bardufoss, all’esplosione delle ore 06:00 UTC se n’è aggiunta due ore dopo una seconda. Dopo diverse smentite, è stato rilasciato dai russi un comunicato stampa della compagnia statale di energia nucleare Rosatom, precisamente alle 01:00 UTC di Sabato 10 Agosto. In questo report, l’agenzia ha informato che, a seguito di un test effettuato, 5 scienziati e 2 militari avevano perso la vita in un incidente dovuto all’utilizzo di fonti isotopiche. In ogni caso, sia Rosatom sia il sindaco di Severodvinsk, paese a 50 km dall’esplosione, sia le istituzioni russe sono rimaste approssimativi ed evasivi riguardo le dinamiche dell’incidente.

Le fonti del reparto di intelligence americana hanno ipotizzato un test con missili nucleari, specificatamente con un prototipo di missile cruise a propulsione nucleare 9M730 Burevestnik, o SSC-X-9 Skyfall secondo la classificazione NATO. Al momento dell’esplosione, le stazioni di monitoraggio nucleare su territorio russo risultavano offline. Lassina Zerbo, capo del Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, ha dichiarato al Wall Street Journal che le stazioni di Bilibino, Dubna Kirov e Zalesovo, prossime al sito dell’incidente, hanno registrato problemi di comunicazione e trasferimento dati al momento dell’esplosione. Al contrario, le restanti stazioni di controllo del CTBTO distribuite nel mondo hanno rilevato l’incidente. La coincidenza desta molti dubbi, e porta a pensare alla loro volontaria disconnessione allo scopo di celare test nucleari vietati dai trattati internazionali.

