Bratislava, riprende la Messa domenicale in lingua italiana

Ripartirà domenica 1 settembre, in coincidenza con la ripresa dell’anno scolastico, anche la celebrazione della Santa Messa in lingua italiana nella capitale Bratislava. La funzione di rito cattolico romano per la comunità italiana si tiene come in passato alle ore 11:30 tutte le domeniche, e in occasione delle principali festività religiose, presso la chiesa Kostol Navštívenia Panny Márie (anche conosciuta con il nome Milosrdní bratia – Fatebenefratelli) su Námestie SNP, 9 ( ). Ad amministrare il servizio sarà ancora Don Pavol Mikula, che per qualunque necessità è contattabile all’indirizzo di posta elettronica pavolweb@gmail.com. Don Pavol è anche disponibile per le confessioni, presso la chiesa della Santissima Trinità – Najsvätejšej Trojice – su Hurbanovo Namestie ogni pomeriggio dopo le 17.

La chiesa della Visitazione di Maria risale al 1692 ed è parte di un antico monastero dell’Ordine ospedaliero di san Giovanni di Dio, comunemente noto in italiano come Fatebenefratelli. Il complesso tardobarocco che si affaccia sulla piazza include la facciata della chiesa, nel cui interno domina l’altare maggiore colonnato della prima metà del XVIII secolo (1735-1737), che riempie l’intero presbiterio. La pala d’altare di Martin Speer ritrae la visitazione della Vergine a santa Elisabetta. Le statue dei santi ai lati sono opera del vicentino , noto per aver fornito sculture a diversi palazzi e chiese a Vienna, Dresda, e alla splendida Abbazia di Melk. Gli originali barocchi sono però stati sostituiti nel periodo tra le due guerre da copie di Alojz Riegel.

Gli altari laterali dedicati al fondatore dell’ordine, san Giovanni di Dio, a san Giovanni Nepomuceno, a san Giuseppe e a santa Barbara sono decorati con dipinti di Martin Speer. Nella chiesa vi è anche un raro pulpito barocco con rilievi di santi e una parte delle reliquie di San Giovanni di Dio in uno degli altari laterali. Sulla strada laterale del complesso è l’ingresso dell’ospedale gestito dai fratelli dell’ordine, che ha come motto “Per corpus ad anime” (Per l’anima attraverso il corpo).

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

(Red)