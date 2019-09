Un quinto dei lavoratori dipendenti ha un secondo lavoro

Secondo un sondaggio condotto da Poštová banka, un lavoratore dipendente slovacco su cinque ha bisogno di altre fonti di reddito per vivere, oltre alla regolare busta paga mensile. Si trovano nella stessa situazione anche un pensionato su dieci e un genitore su otto in congedo parentale. Il 19% dei dipendenti guadagna tra 801 e 1.000 euro al mese dal loro lavoro principale, e il reddito aggiuntivo può arrivare anche a 400 al mese. Persone con due lavori si trovano un po’ in tutte le fasce di reddito, dicono gli analisti di Poštová.

Anche i pensionati spesso guadagnano un po’ di soldi extra oltre alla pensione, fino a 165 euro al mese. Anche l’8% delle persone in congedo parentale aumentano le entrate famigliari di una cifra simile, oltre a prendersi cura di un bambino. I dati Eurostat indicano che il numero di persone con due posti di lavoro in Slovacchia è tra i più bassi dell’Unione europea, davanti solo a Croazia e Bulgaria.

(Red)

Foto jarmoluk CC0