L’acqua del Danubio a Bratislava è adatta anche per il nuoto

Secondo i risultati di fatta dall’associazione civica Za našu vodu (Per la nostra acqua), l’acqua del Danubio nei pressi della foresta Pečnianský a Bratislava, nella parte più a ovest della capitale, è adatta per il nuoto e le sue caratteristiche non sono troppo differenti da quelle occorrenti per l’acqua potabile. Secondo l’associazione, è piuttosto sorprendente apprendere che l’acqua nel Danubio nella zona indicata «è adatta per il nuoto». «In questa sezione del Danubio il livello di metalli pesanti, le sostanze petrolifere e gli idrocarburi clorurati, che sono spesso presenti nei fiumi inquinati, non supera i livelli massimi consentiti».

L’associazione ha confrontato la qualità dell’acqua nel Danubio prendendo campioni sia a monte di Bratislava che a valle di Komárno, dove il grande fiume piega verso sud dirigendosi verso Budapest. In quell’area, invece, è stato trovato un aumento del valore dei pesticidi, indicando il loro uso eccessivo nell’agricoltura intensiva.

Zásoby podzemnej vody, z ktorej denne pijeme sú už teraz na niektorých miestach kontaminované. Každý môže pomôcť pri ochrane zdrojov našej pitnej vody. Pridajte sa teraz na www.tuvodunepi.sk #tuvodunepi Uverejnil používateľ Streda 16. mája 2018

L’associazione “Za našu vodu” ha lanciato da tempo una campagna chiamata “La qualità dell’acqua che beviamo”, con la quale ha inteso verificare la qualità dell’acqua potabile in tutta la Slovacchia, cercando soprattutto la concentrazione di pesticidi e cercando di proporre soluzioni concrete per migliorare la qualità dell’acqua da bere. Sono stati coinvolti nella campagna diversi volti noti che hanno accettato di registrare dei video per informare il grande pubblico del pericolo delle contaminazioni nell’acqua “del sindaco”.

