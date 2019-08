Pellegrini: io e i miei ministri più spesso in giro per il paese

Dopo le sedute del consiglio dei ministri nei distretti di Poltár e Lučenec di questa settimana, il premier Peter Pellegrini l’intenzione di creare un nuovo formato per la visita del primo ministro con ministri specifici nelle regioni. Un tipo di attività che si svolgerà in modo più libero, al di fuori delle programmate riunioni di governo fuori sede, anche nelle aree che non sono elencate tra le meno sviluppate del paese. I 20 distretti meno sviluppati si trovano principalmente nella Slovacchia orientale e centro-meridionale, ha detto Pellegrini, ma dobbiamo «cercare il modo di visitare altre parti della Slovacchia, altri distretti che, sebbene non meno sviluppati, chiedono di incontrare membri del governo». Nei prossimi giorni il premier ha in programma di parlare con i colleghi di governo per vedere dome fare. Secondo lui, il nuovo formato per visite veloci potrebbe aiutare a risolvere alcuni problemi regionali in modo più operativo.

(Red)

Foto Vlada SR