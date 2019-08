Il governo approva nuovi progetti di sviluppo nei distretti di Poltár e Lučenec

Il consiglio dei ministri del governo slovacco ha tenuto due riunioni fuori sede in distretti scarsamente sviluppati della regione di Banská Bystrica. Nel vertice presso il municipio di Kokava nad Rimavicou, nel distretto di Poltár, è stato stanziato ieri oltre 1 milione di euro per progetti di sviluppo a favore dei comuni e di altri soggetti del distretto, che è inserito nella lista delle venti aree meno sviluppate in Slovacchia, per le quali il governo in questa legislatura ha approvato una serie di piani d’azione. Dall’avvio del programma di sviluppo per Poltár, nel 2006, le azioni decise dal governo e i progetti locali hanno consentito la creazione di 501 nuovi posti di lavoro nel distretto. Un numero considerato in linea con l’obiettivo di 750 nuovi posti di lavoro entro il 2020 dichiarato tre anni fa, e che ha permesso una riduzione del tasso di disoccupazione registrato dal 20,9% del dicembre 2015 al 9,5% attuale. Il distretto di Poltár è piuttosto specifico, non ha realtà aziendali grandi e il suo mercato del lavoro è limitato: come ha detto il ministro del Lavoro Ján Richter, c’è un solo datore di lavoro con oltre 100 dipendenti, e il secondo secondo datore di lavoro è il comune di Poltár. Il ministro ha detto che è necessario stimolare le imprese a crescere, perché la metà dei nuovi posti dal 2006 ad oggi è stata creata da comuni ed enti pubblici locali. Per questa ragione, parte degli aiuti governativi andranno a finanziare di un parco industriale brown field a Utekáč, che nascerà sulle ceneri di una vecchia struttura abbandonata da molti anni. Inoltre, sarà sostenuto con un aiuto agli investimenti di 600-800 mila euro un progetto di espansione produttiva di una fabbrica di vetro a Katarínska Huta, azienda che ha recentemente investito in nuovi e moderni macchinari.

Nella mattinata di oggi i ministri si sono spostati pochi chilometri pià in là a Buzitka, distretto di Lučenec, dove sono stati destinati altri 1,3 milioni di euro per progetti realizzati dalle autorità locali e altre entità. Nella riunione si è fatta una valutazione dell’attuazione del piano d’azione governativo deciso nel giugno 2016 con l’obiettivo di creare 1440 posti di lavoro entro il 2020. Al 30 giugno di quest’anno, è stato detto, sono stati 1.961 i posti di lavoro creati nel distretto di Lučenec con il sostegno di un contributo regionale e di fondi strutturali e di investimento europei. Il tasso di disoccupazione nel distretto è sceso dal 16,09% della metà del 2016 al 7,78% del giugno di quest’anno. L’importo stimato degli investimenti nel periodo 2016-2020 nell’ambito del piano d’azione è stato approvato a 148 milioni di euro, di cui 93 provenienti da fondi strutturali e di investimento europei.

(Red)

Foto

Il premier Pellegrini accolto nel villaggio di Kokava n/R con il tradizionale benvenuto di pane e sale