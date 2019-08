In vendita OTP Banka, l’istituto ungherese vuol lasciare il mercato slovacco

La filiale slovacca della banca ungherese OTP Banka è in vendita, secondo quanto ha riferito il portale Trend. L’istituto bancario avrebbe già iniziato a ricevere offerte non vincolanti da potenziali acquirenti, tra i quali ci sarebbero le concorrenti con ČSOB, Tatra banka e Prima Banka, controllata dal gruppo di investimento Penta. Già nel 2008 la banca ungherese aveva tentato di vendere la sua attività in Slovacchia, rilevata nel 2002, ma l’operazione fu fermata quando si fecero sempre più reali i segnali dell’emergente crisi finanziaria internazionale che avrebbe ridotto il valore dell’istituto. Secondo Trend, tra le ragioni per la vendita ci sono almeno due fattori: la OTP slovacca ha perso posizioni sul mercato nazionale negli ultimi due anni, e il suo capitale proprio è diminuito.

