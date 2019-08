Anche i bambini e gli stranieri avranno la carta d’identità elettronica

Nella seduta della scorsa settimana il consiglio dei ministri ha approvato una proposta del ministero degli Interni per una nuova formulazione della legge sulle carte d’identità. L’intenzione della proposta è garantire che tutti i cittadini che hanno residenza permanente nella Repubblica Slovacca siano entro la fine del 2021. Solo questo documento, spiega il ministero, consentirà l’accesso dal 2022 al sistema di sanità elettronica (e-Zdravie) e alla cartella clinica elettronica del paziente.

Per questa ragione, la carta d’identità verrà rilasciata anche, senza fotografia, ai minori di 15 anni, che oggi non hanno diritto a un proprio documento di identità, ai cittadini over 65 che hanno un documento senza chip e ai cittadini che non hanno residenza permanente nel territorio della Repubblica Slovacca.

Secondo le stime del ministero degli Interni, entro il 2021 sarà necessario emettere documenti elettronici per circa 900 mila bambini di età inferiore ai 15 anni e per circa 500 mila cittadini di età superiore ai 65 anni. In futuro il documento verrà rilasciato automaticamente alla nascita di un cittadino, alle persone minori di 15 anni cui viene concessa la cittadinanza, ai minori di 15 anni che si registrano per un permesso di soggiorno con residenza permanente in Slovacchia.

La carta senza fotografia sarà valida dalla nascita al compimento del 15esimo anno, quando è necessario cambiarla con una carta d’identità elettronica standard. Sarà anche possibile richiedere una carta d’identità con foto per i bambini, documento utile per viaggiare nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi che accettano la carta d’identità slovacca come documento di viaggio.

Ai maggiori di 65 anni non ancora in possesso di carta d’identità con chip (veniva rilasciata fino al 30 giugno 2012) sarà inviata a casa una carta elettronica senza fotografia. Ai cittadini senza residenza permanente in Slovacchia verrà rilasciata una carta d’identità con validità temporale standard (10 anni) al costo di 4,50 euro (mentre il passaporto per i maggiori di 16 anni costa 33 euro). In questo caso, piuttosto che l’indirizzo di residenza in territorio slovacco si propone l’indicazione del luogo di residenza del cittadino nello stato estero.

I documenti di identità potranno essere anche emessi dalle ambasciate della Slovacchia all’estero per qualsiasi ragione (oggi solo in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o cambio del nome del titolare).,

(Red)

Immag: BS