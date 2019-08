L’UE vuole investire 100 miliardi di euro per trovare il Google europeo

Il piano è contenuto in una bozza pubblicata d Politico e punta a controllare l’agenda digitale globale, ma la commissione von der Leyen dovrà anche difendersi dall’aggressività di Cina e Stati Uniti.

Cento miliardi di euro per trovare il campione europeo da contrapporre allo strapotere di Google, Apple e Alibaba. Sarebbe questa la misura-bandiera del prossimo mandato di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea, secondo un documento programmatico di 173 pagine ottenuto in esclusiva dal sito web Politico.eu.

“L’emergere di concorrenti privati esterni all’Unione europea, dotati di risorse finanziarie senza precedenti, ha il potenziale per cancellare le dinamiche di innovazione esistenti e persino la stessa posizione industriale dell’Unione europea in alcuni settori“, si legge nel programma, redatto da alti funzionari di Bruxelles, che identificano in “Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba e Tencent” le compagnie da sfidare sul mercato.

“L’Europa non ha compagnie del genere“, si legge ancora nel documento, “e ciò mette a rischio crescita, lavoro e influenza dell’Europa in settori chiave“.

Il piano di finanziamenti

Sempre secondo quanto riporta Politico, nei piani della prossima Commissione – che si insedierà ufficialmente il 1 novembre 2019 – dovrebbe esserci la creazione di un fondo chiamato European Future Fund, da finanziare con il budget Ue e che dovrebbe ammontare complessivamente a circa 100 miliardi di euro, da investire nel pubblico e in società private.

In controtendenza rispetto alle politiche degli anni scorsi, la commissione von der Leyen punterebbe però a investire in azioni a lungo termine, divenendo di fatto azionista delle imprese finanziate. Il piano, che al momento dobbiamo considerare solo una bozza, punta a prendere il controllo dell’agenda digitale globale, proteggendo l’economia del continente da quella che viene considerata la concorrenza sleale delle imprese cinesi e dall’aggressiva politica economica di Donald Trump.

In una delle prime dichiarazioni rilasciate da von der Leyen come presidente eletta, aveva promesso “investimenti in innovazione e ricerca, ridisegnare l’economia e aggiornare le nostre politiche industriali“. Per questo nello stesso documento ottenuto da Politico si fa riferimento anche a una serie di non meglio specificate contromisure commerciali da applicare come risposta all’intenzione, più volte espressa da Trump, di distruggere la World Trade Organization (Wto).

Se venisse a mancare la rete di sicurezza rappresentata da Ginevra – è la considerazione dei funzionari europei – l’Ue dovrebbe difendersi autonomamente dalle tariffe imposte dagli Stati Uniti. Da Bruxelles intanto non è arrivata una smentita al documento pubblicato, “ma le bozze di lavoro non dovrebbero essere confuse con le policy” ha fatto sapere un portavoce della Commissione.

