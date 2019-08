Anche Buongiorno Slovacchia va in vacanza. Ci rivediamo presto

E anche quest’anno è arrivato il momento di fermarci per qualche giorno di ferie e ritemprarci un po’. Auguriamo anche a voi un po’ di riposo con i vostri cari, amici e famiglia. Da italiani lasciamo con una preoccupazione per la situazione politica a Roma tutt’altro che tranquilla, una ferragostana inaspettata, seppure dopo mesi di tira e molla, e che nessuno sa bene a cosa ci porterà. Di certo, porterà nuove apprensioni, come non ne avessimo già abbastanza.

Ancora una volta ringraziamo voi, i nostri lettori, per seguirci sempre numerosi e con affetto. E come sempre ci auguriamo di esservi stati utili nel chiarire con il nostro lavoro quotidiano almeno una parte delle vostre curiosità sulla Slovacchia.

Buone vacanze a tutti voi.

Foto