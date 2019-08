Interruzioni alle ferrovie per temporali. In arrivo il caldo nel fine settimana

Il 6 e il 7 agosto si sono registrati in Slovacchia diversi temporali di alta intensità. Secondo le informazioni diffuse dai meteorologi dell’Istituto idrometeorologico slovacco (SHMÚ), anche un cosiddetto temporale supercella, vale da dire un evento caratterizzato dalla presenza di una bassa pressione in rotazione che è tra i tipi di temporali meno frequenti ma anche più potenti e potenzialmente pericolosi, ha colpito martedì la regione del Carso slovacco nella Slovacchia orientale. Intensi fenomeni nel distretto di Rožňava hanno portato in alcuni casi a precipitazioni di «30 millimetri».

Anche ieri 7 agosto e durante la notte numerosi nubifragi hanno portato tanta acqua e venti forti, provocando anche parecchi danni. Tra le conseguenze si è registrata l’interruzione di alcune tratte ferroviarie a causa della caduta di alberi e rami sulle rotaie e la mancanza di corrente elettrica, che hanno provocato ritardi ai convogli da mezz’ora a due ore (oltre cinque ore tra Veľké Leváre e Malacky vicino al confine con l’Austria. Solo nel corso della mattinata di oggi è stato possibile risolvere gran parte dei problemi. Hanno subito interruzioni tra le altre le linee da Bratislava verso Štúrovo (regione di Nitra) e Kuty (regione di Trnava), oltre ad alcune tratte nella Slovacchia occidentale e centrale.

Quanto alle temperature, l’SHMÚ ha emesso una per domani 9 agosto nei distretti meridionali delle regioni di Bratislava e Trnava, dove ci si aspetta che il caldo raggiunga nel pomeriggio almeno i 33 gradi. Per il giorno dopo, , l’allerta è estesa a buona parte della Slovacchia occidentale e meridionale tra le 14 e le 17, con temperature previste fino a 35 gradi – e un allarme di secondo livello – nell’estremità sud-ovest del paese, inclusa la capitale Bratislava.

(Red)

Foto Boboshow