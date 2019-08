Nel sistema eKasa del fisco slovacco già registrati 116 milioni di scontrini telematici

Il sistema dell’Amministrazione finanziaria (FS) eKasa ha archiviato fino alla fine di luglio quasi 116 milioni di operazioni, secondo quanto rivela . Il sistema, che registra attualmente le vendite di oltre 109 mila registratori di cassa in tutta la Slovacchia collegati direttamente al fisco, un numero in continuo aumento che ogni giorno aggiunge circa 3 milioni di nuove registrazioni di cassa. Nel documento si raccomanda agli imprenditori che hanno l’obbligo di registrarsi al sistema e che ancora non solo collegati a farlo il più presto possibile. Gli utenti possono visionare online tutti gli scontrini emessi attraverso l’applicazione gratuita Over doklad, che fino ad oggi è stata scaricata da circa 14 mila utenti.

Il governo ha posticipato i termini per la registrazione al sistema eKasa delle aziende al 1° ottobre, tre mesi in più oltre al precedente termine del 1° luglio, dando riscontro alle preoccupazioni delle imprese e dei loro fornitori sul fatto che non tutti sarebbero stati in grado di rispettare la scadenza. Le società i cui registratori di cassa non sono ancora collegati ai server dell’autorità fiscale FS non saranno infatti multate fino al 1° ottobre. Tutti i rivenditori devono tuttavia registrarsi entro la fine si settembre con il sistema eKasa del ministero delle Finanze e richiedere un nuovo registratore di cassa telematico certificato.

L’obbligo riguarda tutti gli hotel, ristoranti, mense e stazioni di servizio, ovvero gli operatori del settore Horeca. In futuro verrà gradualmente implementato l’obbligo per diverse categorie di business al dettaglio. L’operatore commerciale potrà scegliere se utilizzare un classico registratore di cassa, oppure collegare anche un tablet, un cellulare o un computer con i quali emettere gli scontrini.

