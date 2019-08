Oltre 11 mila nuove società sono nate in Slovacchia nel primo semestre

Il numero di nuove società in Slovacchia cresce di anno in anno. Nei primi sei mesi del 2019 sono nate 11.401 nuove società, dalla società di consulenza Bisnode, la cifra più alta degli ultimi quattro anni (erano 11.077 nel primo semestre 2018, e 10.335 nel 2017). Una ripresa di vivacità del settore imprenditoriale dopo la frenata registrata lo scorso anno, e un segnale chiaro che l’economia slovacca sta andando bene.

Tra gennaio e giugno di quest’anno sono state fondate in Slovacchia 11.298 società a responsabilità limitata (s.r.o.) e 103 società per azioni (a.s.), per la maggior parte registrate nella regione di Bratislava (2.776). Al 30 giugno 2019 erano 282.640 le società attive in Slovacchia, delle quali 275.1230 srl e 7.510 spa. Sempre nei primi sei mesi dell’anno gli imprenditori in Slovacchia hanno chiuso 2.197 società, di cui 97 società per azioni e 2.100 società a responsabilità limitata.

(Red)

Foto jackmac34