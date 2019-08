Meteo: caldo domani al sud, e temporali in arrivo in tutta la Slovacchia

Oggi le temperature in Slovacchia rimangono su valori del tutto accettabili. La moderata pioggia di stamane nella regione di Bratislava andrà a scemare nel pomeriggio e il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso o variabile con caldo e afa, come è nel resto del paese. Sono tuttavia previsti temporali nella Slovacchia centro-orientale, per cui l’Istituto idrometeorologico slovacco (SHMÚ) ha emesso allerta di primo livello. Domani la possibilità di forti temporali si del paese, e anche giovedì sarà lo stesso. Sempre domani, il caldo si dovrebbe far sentire con maggiore intensità al sud della Slovacchia, nei distretti meridionali della regioni di Bratislava, Trnava, Nitra e Banská Bystrica, con il termometro che salirà fino a 33-34 gradi Centigradi, per cui l’Istituto idrometeorologico slovacco (SHMÚ) ha emesso una .

(Red)

Foto