Kia Motors lancia produzione in serie del Suv compatto XCeed

La casa automobilistica Kia Motors ha lanciato il 5 agosto nel suo stabilimento slovacco vicino a Žilina la produzione in serie del modello crossover Kia XCeed, un Suv di dimensioni compatte, che è stato presentato alla fine di giugno al salone dell’auto di Francoforte. Questa è la quarta versione della famiglia Ceed, di cui rimane in produzione nell’impianto nelle varianti berlina, Sportswagon e la ProCeed, la prima shooting brake (carrozzeria che unisce una linea molto sportiva a caratteristiche da wagon con portellone posteriore) della casa sudcoreana.

Il design della XCeed realizzato dal centro stile Kia di Francoforte ha voluto fondere la comodità della guida rialzata tipica dei Suv con la praticità dello spazio interno tenendo alta la barra del design e del piacere di guida. Se il passo di 2,65 metri è lo stesso delle altre varianti, l’auto è più alta da terra (184 mm) e le sue dimensioni sono più generose: un po’ più larga (1.826 mm) e più lunga (4,39 metri) della Ceed cinque porte, con un bagagliaio variabile da 426 a 1.378 litri di capienza. Di linea slanciata, la guida della XCeed è più sportiva e bassar rispetto ai Suv tradizionali. Gli interni sono caratterizzati da un ampio risalto all’infotainment, display digitale e finiture in materiali soft-touch e dettagli satin chrome. L’auto sarà disponibile con motorizzazione benzina 1.0 T-GDi da 120 CV, 1.4 T-GDi da 140 CV e 1.6 T-GDi da 204 CV, oltre a un diesel 1.6 da 115 o 136 CV. Nel 2020 arriverà un mild hybrid 48V e un Plug-in Hybrid. I prezzi in Italia partiranno da 24.000 euro, mentre il top di gamma ha un costo da 30.000 euro.

L’alternativa di stile e design ai grandi SUV tradizionali è Nuova #KiaXCeed: il crossover rivoluzionario che sognavi è in arrivo. Scopri tutti i dettagli: http://bit.ly/NuovaKiaXCeed#XComing Uverejnil používateľ Streda 26. júna 2019

Nella fabbrica slovacca Kia, l’unica di Kia Motors Corporation in Europa, ha prodotto nella prima metà di quest’anno 180.200 auto e 222.000 motori. Nel mese di aprile Kia ha terminato il modello della city car Venga, dopo otto anni, e la linea di produzione è stata trasformata nelle scorse settimana per essere sostituita dalla XCeed. Dall’inizio della sua attività nel 2006 lo stabilimento ha prodotto oltre 3,4 milioni di veicoli e più di 5 milioni di motori. La società dà lavoro direttamente a oltre 3.800 persone in Slovacchia, e diverse migliaia sono occupate presso la sua catena di approvvigionamento.

(Red)

Foto kia.sk