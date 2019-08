Più di 100.000 spettatori ieri all’Air Fest di Sliač con le Frecce Tricolori

La nona edizione dell’International Air Fest SIAF che si è tenuta lo scorso weekend a Sliač, nel centro della Slovacchia, ha attirato tra sabato e domenica circa 107.000 visitatori, secondo l’ufficio stampa dell’organizzazione. Questa edizione del SIAF, il più grande evento aeronautico della Slovacchia, era stata dedicata al centenario della morte di Milan Rastislav Štefánik e al 75° anniversario dell’Insurrezione nazionale slovacca (SNP). Il pubblico presente all’evento, che si svolgerà il 3 e 4 agosto presso la base aerea di Sliač, può usufruire delle migliori attrezzature per l’aviazione militare disponibili oggi.

Oltre al clou del programma, la pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori, che hanno partecipato per la terza volta in pochi anni alla manifestazione slovacca, si sono potute ammirare diverse esibizioni. Tra l’altro, l’aeronautica slovacca ha eseguito una performance con i nuovi velivoli da trasporto tattico Spartan di produzione italiana, oltre che con gli L-39 Albatros, i caccia MiG-29 che saranno presto rimpiazzati e uno dei nuovi elicotteri militari UH 60 Black Hawk è stato per tutto il tempo in esibizione a terra. Altri dodici stati della NATO hanno partecipato all’evento, con un totale di 60 velivoli a terra e in volo e 52 spettacoli acrobatici.

Alla manifestazione non è mancata una visita del primo ministro Peter Pellegrini, originario della zona, che non si è sottratto a una foto ricordo con la pattuglia delle Frecce.

Uverejnil používateľ

Ma non è tutto: Pellegrini si è anche cimentato con una manovra acrobatica, un loop o giro della morte, accompagnato da un esperto pilota.

PRVÝ AKROBATICKÝ KÚSOK VO VZDUCHUNa tomto lietadle som odpilotoval svoj prvý akrobatický kúsok, tzv. looping (premet). Ďakujem pilotovi Tomovi za súčinnosť. 😉👍🏻 Uverejnil používateľ

A una bella galleria fotografica della due giorni aviatoria.

(Red)