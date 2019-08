Il registro nazionale dei tumori slovacco è tra i più avanzati al mondo

Il Registro nazionale dei tumori della Slovacchia è al mondo, secondo il Centro nazionale di informazione sulla salute (NCZI), sottolineando che il registro oncologico slovacco si colloca nella categoria più alta, la A111, dove compaiono paesi come Finlandia, Regno Unito e Irlanda. Gestito da NCZI come altri tipi di registri relativi alla salute pubblica nazionale, il compito del Registro dei tumori è la raccolta, l’elaborazione, la verifica, l’analisi dei dati, l’interpretazione e la pubblicazione dei dati, tutte attività di un processo specializzato e interconnesso che contiene dati epidemiologici e clinici selezionati su pazienti oncologici e dati su pazienti deceduti affetti da tumore. NCZI afferma tuttavia che negli ultimi anni, a causa di segnalazioni non complete da parte di alcune cliniche, l’elaborazione dei dati si è fatta più complicata e i risultati statistici sono pubblicati con un certo ritardo.

Istituito nel 1976, con dati elaborati retrospettivamente fin dal 1968, il registro slovacco consente il monitoraggio qualitativo e obiettivo delle tendenze geografiche e temporali nell’incidenza delle malattie oncologiche, rispettando i sistemi di classificazione internazionali. I dati contenuti nel Registro oncologico nazionale consente di prevedere le tendenze di lungo termine nello sviluppo di singole malattie tumorali in base a indicatori clinici-epidemiologici e demografici prioritari a livello nazionale e regionale. Dal mese di luglio 2019 le informazioni sull’epidemiologia del cancro in Slovacchia sono disponibili anche su una nuova piattaforma interattiva disponibile del sito web dell’NCZI.

Secondo le statistiche regionali , ultimo anno elaborato, il maggior numero di casi di cancro in Slovacchia si registra nelle regioni di Nitra e Košice, entrambe con circa 4.350 casi. La media nazionale è di 4.026 casi per regione, e quella di Trenčín ha la casistica meno numerosa, 3.662. Posizioni che rimangono invariate sia per gli uomini che per le donne. La classe di età più colpita è quella tra 60 e 64 anni, dove ci si avvicina ai 4.500 casi, seguita dalla classe 65-69 e 70-74. Nella stragrande maggioranza dei casi registrati, 11.364, si trattava di tumori al primo stadio, seguiti dai 6.462 casi al quarto stadio. Nel secondo stadio si trovavano 4.914 pazienti, e altri 4.398 erano nel terzo. Per 3.827 persone non era noto lo stadio del cancro diagnosticato.

Andando tuttavia a visionare i , sempre per l’anno 2011, è la regione di Bratislava a mostrare i dati più alti, 1.391 casi ogni 100.000 abitanti. Segue la regione di Trnava (1.335), poi Nitra (1.272) e Trenčín (1.232). La regione meno colpita è quella di Prešov, con solo 955 casi ogni 100.000 residenti.

(Red)

Foto PDPics