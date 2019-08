Nei primi sei mesi dell’anno 1.664 imprese hanno lasciato la Slovacchia

Nei primi sei mesi di quest’anno, 1664 aziende hanno trasferito la propria sede dalla Slovacchia verso un paese straniero, dice una analisi della società . La maggioranza di queste imprese si è spostata nei paesi limitrofi, in particolare in Repubblica Ceca (569) e Ungheria (386), che storicamente sono le destinazioni più classiche per le ditte slovacche che vanno all’estero. Seguono Romania (71), Polonia (50) e Austria (50). Al quarto posto dei paesi di “emigrazione” figurano gli Stati Uniti d’America, dove hanno traslocato 63 imprese, un numero superiore agli anni passati.

