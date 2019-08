L’Europarlamento elogia RTVS per la promozione delle elezioni UE in Slovacchia

Il Parlamento europeo ha espresso apprezzamento per il coinvolgimento attivo e l’assistenza fornita dall’emittente pubblica slovacca Radio e Televisione della Slovacchia (RTVS) nel promuovere le elezioni del Parlamento europeo di quest’anno, che si sono svolte alla fine di maggio. In al direttore dell’emittente, il portavoce del Parlamento europeo Jaume Duch Guillot rileva l’apprezzamento dell’UE per la maggiore affluenza quest’anno, che in tutta Europa si è attestata al 51%, cifra più alta dal 1994, e loda la maggiore affluenza degli elettori slovacchi – 22,47% – molto più alta rispetto al 2014, quando appena il 13% degli aventi diritto in Slovacchia andò a votare.

(Red)