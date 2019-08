Tornano a Bratislava i film sui grandi maestri dell’arte italiana

Per chi si fosse perso la serie di proiezioni del giugno scorso di splendidi film d’arte biografici su alcuni giganti dell’arte pittorica italiana, quattro di quei film ritornano a grande richiesta nei lunedì del mese di agosto sullo schermo del Kino Lumière di Bratislava.

Ecco il calendario:

05 agosto 2019, ore 18:30 Botticelli: Inferno (Ralph Loop, 2017, 90′)

12 agosto 2019, ore 18:30 Raffaello: Il Principe delle Arti (Luca Viotto, 2017, 90′)

19 agosto 2019, ore 18:30 Leonardo da Vinci – Il genio a Milano (Luca Lucini, Nico Malaspina, 2016, 90′)

26 agosto 2019, ore 18:30 Caravaggio: The Soul and the Blood (Jesus Garces Lambert, 2018, 90′)

Dove: Kino Lumière, Špitálska 2206/4, 811 08 Staré Mesto

Ingresso a pagamento

Info:

Vedi i dettagli di ogni film a questo link.

Foto Tianya1223