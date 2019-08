Trovata la prima caverna negli Alti Tatra abitata da uomini preistorici

Un archeologo slovacco e uno polacco hanno dimostrato, in base a recenti scoperte, che una caverna nelle montagne degli Alti Tatra vicino a Poprad (regione di Presov) è stata . La grotta, chiamata Hučivá diera (Buco rimbombante), è stata studiata da Marián Soják dell’Accademia slovacca delle scienze (SAV) e Pawel Valde-Nowak dell’Università Jagellonica di Cracovia.

Hučivá diera si trova nel comune di Spišská Belá, è un monumento naturale dichiarato nel 1994 e gestito dall’Amministrazione delle grotte slovacche (SSJ) ed è stata aperta ai visitatori a scopo di recupero e conoscenza dei suoi valori naturali e storici. Al momento, essendo in corso gli scavi archeologici, la grotta è chiusa al pubblico.

Gli archeologi vi hanno trovato quest’anno decine di punte in pietra che venivano usate come punte di lancia, come è tipico degli insediamenti preistorici, una prima prova che la grotta era abitata in epoca preistorica. La piccola grotta, la cui apertura si trova a 937 metri sul livello del mare ed è costituita da un unico corridoio leggermente inclinato di 13 metri, sarebbe la prima sugli Alti Tatra a dare prova certa di essere stata abitata in epoca preistorica, dicono gli archeologi. In questo modo, la scoperta può cambiare la mappa degli insediamenti preistorici in Europa.

Secondo Marián Soják dell’Istituto archeologico di Nitra, parte della SAV, finora non si sapeva che i cacciatori di renne erano andati verso sud attraversando la cresta dei monti Tatra, dato che a quell’epoca nell’area c’erano dei ghiacciai, e le foreste non raggiungevano altitudini così elevate alla fine dell’era glaciale. Gli archeologi sono convinti che i coloni delal grotta provenissero dall’odierna Polonia meridionale, poiché nella selva è stata trovata della selce di quella regione.

(Red)

Foto cc by sa