Temporali, allerta meteo di primo livello in tutta la Slovacchia

Secondo l’allerta meteo di primo livello emessa dall’Istituto idrometeorologico slovacco (SHMÚ), sarà colpita da temporali oggi 31 luglio, e anche domani 1° agosto nelle regioni centro-orientali del paese. L’allerta è valida dalle 16 alle 21 di oggi e dalle 12 alle 20 di domani.

Secondo le previsioni, sono attesi acquazzoni brevi ma intensi con vento che può raggiungere i 65-85 km/h. Le bombe d’acqua potranno anche provocare un aumento temporaneo dei livelli delle acque di ruscelli e piccoli fiumi, con conseguente rischio di allagamento in particolare di cantine, sotterranei e sottopassi. A questo proposito, una è stata emessa per per due aree dell’est della Slovacchia e una all’ovest. Allerta di secondo livello invece per il distretto di Rimavská Sobota, nella Slovacchia centro-meridionale.

(Red)

Foto Marsel Minga