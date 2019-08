Banconote in euro, le contraffazioni in continuo calo

Nella prima metà del 2019 in Slovacchia sono state recuperate 661 banconote in euro contraffatte, un numero simile a quello della seconda metà del 2018 e del 2017. (NBS), circa l’1% di queste contraffazioni è stato recuperato dalla circolazione dalla polizia. Le banconote contraffatte recuperate consistevano principalmente in falsi da 50 euro (per il 52,5%) e 100 euro (un altro 21,3%).

La qualità delle banconote contraffatte ritrovate è generalmente elevata, dice NBS, ed è difficile scoprirle senza esperienza nel campo o senza speciali lettori delle specifiche di sicurezza di cui si dotano molti esercizi commerciali. In ogni caso, le banconote autentiche possono essere riconosciute utilizzando il metodo “sentire, guardare e inclinare” descritto nelle del sito web della BCE.

Anche le monete in euro vengono falsificate, e nei primi sei mesi del 2019 in Slovacchia ne sono state recuperate 567, tutte provenienti dalla circolazione, l’81% delle quali erano monete da 2 euro.

Nel frattempo, come risulta dalle , tra gennaio e giugno di quest’anno sono state ritirate dalla circolazione complessivamente circa 251.000 banconote in euro contraffatte, un numero in calo del 4,2% rispetto alla seconda metà del 2018 e del 16,6% in meno rispetto al primo semestre 2018. I tagli più falsificati sono quelli da 20 e 50 euro, che insieme compongono oltre l’80% di tutte le contraffazioni riscontrate nei primi sei mesi dell’anno corrente. Le contraffazioni sono state riscontrate quasi esclusivamente nei paesi dell’area euro, solo meno del 3% proviene da stati membri dell’UE non appartenenti all’eurozona (2,1%) e da altre parti del mondo (0,7%).

In ogni caso la Banca centrale europea tranquillizza i consumatori dicendo che la probabilità di ricevere una banconota contraffatta è molto ridotta. Il numero di tagli falsi rimane molto basso rispetto al totale di di banconote autentiche in circolazione, che anche nel 2018 è cresciuto in numero e valore rispettivamente del 5,6% e del 5,2%. Oggi sono in circolazione oltre 22 miliardi di banconote in valuta euro, per un valore complessivo di circa 1,2 trilioni di euro.

(Red)

Foto cc by