Pauroso incidente sulla D1, feriti e autostrada bloccata per ore

Un pauroso incidente accaduto lunedì pomeriggio nella regione di Trnava ha bloccato il traffico sull’arteria nazionale più trafficata del paese per diverse ore. L’autostrada D1 è stata chiusa in entrambe le direzioni vicino a Červeník, distretto di Hlohovec, regione di Trnava, dopo che un incidente ha coinvolto diversi automezzi e provocato il ferimento di alcune persone, trasportate in elicottero nei vicini ospedali. Il traffico verso Bratislava è poi stato consentito, su una sola corsia.

L’autista di un TIR con targa austriaca ha perso il controllo del suo mezzo, che ha sfondato le barriere centrali finendo sulla carreggiata in direzione opposta, e lì è stato investito da un furgone due automobili. Il serbatoio del mezzo pesante è stato danneggiato e centinaia di litri del gasolio contenuto si sono sparsi sulla strada, fortunatamente senza ulteriori conseguenze.

Sul posto sono intervenuti una quindicina di vigili del fuoco e due elicotteri con i soccorritori. Due donne di 16 e 43 anni hanno riportato lesioni gravi e sono state trasportate in un ospedale di Bratislava, mentre l’autista del camion è stato ricoverato all’ospedale di Trnava.

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, il furgone, un Fiat Ducato si è visto piombare sulla sua corsia il camion e ha prontamente tentato di scansarlo, non accorgendosi dell’auto Peugeot 406 in arrivo nella corsia vicina, e dunque coinvolgendola nell’incidente. L’esame alcolometrico sul camionista è risultato negativo.

