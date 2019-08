Suicidi in aumento in Slovacchia, anche di minori

Il numero di suicidi in Slovacchia è aumentato nel 2018 a 533 persone, rispetto alle 506 dell’anno precedente, e in totale 773 individui hanno tentato il suicidio, un numero inferiore di 68 in confronto all’anno prima. Sono per lo più i maschi che rasenta l’80% di tutti i casi, e la tentazione di togliersi la vita riguarda specialmente i quarantenni e cinquantenni, che insieme rappresentano oltre 4 suicidi su dieci.

Dalle ultime (NCZI) risulta che nel lungo termine, i 533 suicidi dell’anno scorso sono inferiori alla media (548) del periodo 2001-2018, nel quale sono stati riportati valori massimi di oltre 600 casi nel 2008-2010 e nel 2013.

Nel periodo di riferimento dal 2001 al 2018, sono prevalsi i suicidi maschili (84,9%), una percentuale che l’anno scorso è scesa sotto l’80% (425 casi). Al contrario, la percentuale di suicidi femminili è aumentata al 20,3% con 108 casi nel 2018, il numero e la percentuale più alti dal 2001.

Tra gli uomini, la maggior parte dei suicidi l’anno scorso ha riguardato individui tra i 50 e i 59 anni (21%), mentre le donne si sono suicidate più spesso nella classe di età 60-69 anni (21,3%).

Le statistiche comprendono anche 4 suicidi di bambini fino a 14 anni (2 maschi e 2 femmine) e 15 suicidi di minori tra i 15 e i 19 anni (11 dei quali maschi). In entrambe le categorie di età si tratta di numeri più alti dell’anno prima. Secondo il capo di NCZI Peter Blaškovitš, «I motivi principali dei tentativi di porre fine alla vita dei bambini sono conflitti e problemi familiari, seguiti dai problemi scolastici».

In termini di status socioeconomico, i tentativi di suicidio sono in aumento dal 2014 maggiormente tra persone che hanno un impiego regolare, e nel 2018 costoro hanno superato il numero dei tentativi di suicidio dei disoccupati di 23 casi.

(Red)

Foto -moscow.ru cc by sa