Bratislava è una città “instagrammabile” …

Il sogno di molti turisti è viaggiare in Europa e godere del fascino delle sue antiche città. Ovviamente, città meravigliose come Parigi, Roma, Londra o Barcellona sono tra le più visitate. Tuttavia, esistono in Europa centinaia di città più piccole e meno pubblicizzate, che possono offrire comunque un’esperienza unica e irripetibile ai propri visitatori. Il sito web ha preparato un elenco delle 10 città europee da non perdere.

Ci sono città come Belgrado, che non solo sorprendono e incantano con i loro edifici storici, ma offrono anche l’opportunità di scoprire e vivere lo stile di vita bohémien. Altre città, come Budapest, offrono al visitatore un’esperienza che va oltre la visita ai monumenti più conosciuti… Come camminare per le strade strette e perdersi in questo gioiello d’Europa con la sua ricca storia e un’architettura impressionante, scoprendo gli angoli più segreti e nascosti…

Bratislava, sebbene sia ad appena un’ora da Vienna, non è abbastanza apprezzata ed è spesso dimenticata. «È una bellissima città piena di fascino con il suo centro storico, le strade acciottolate e gli edifici da fiaba. Ci sono due incredibili castelli che devi visitare: il , con una vista mozzafiato sulla città e il , le rovine più “instagrammabili” situate al confine con l’Austria e l’Ungheria. La città è piccola: perfetta da esplorare a piedi».

Quindi, non dimenticate Bratislava!

