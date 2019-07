Danko: le elezioni parlamentari si terranno a fine febbraio 2020

Parlando all’agenzia Tasr, il presidente del Parlamento slovacco Andrej Danko, leader del Partito nazionale slovacco (SNS), membro della coalizione di governo, che le elezioni parlamentari del 2020 si terranno probabilmente il 29 febbraio. Erano due le date in ballo, 29 febbraio e 7 marzo. Il voto precedente si svolse il 5 marzo 2016.

Danko ha anche fatto altre dichiarazioni, come sul fatto che ci sono molti disaccordi nella coalizione, e che non sa se si arriverà alla fine della legislatura con una maggioranza risicata (soprattutto dopo espressioni di indipendenza di un paio di parlamentari di Most-Hid), ma lui vuole provarci. In ogni caso, come stabilito tre anni fa, l’accordo di governo scade sei mesi prima delle elezioni, dunque alla fine di agosto. Comunque, finora l’accordo di coalizione è stato rispettato per le leggi strategiche e lui si aspetta che le ultime proposte passino in seconda lettura in Parlamento a settembre.

