Sondaggio: uno slovacco su sei non ha risparmi da parte

Un sondaggio con oltre duemila interviste pubblicato la scorsa settimana come il 16% degli slovacchi (in media circa uno su sei) non ha riserve finanziarie cui fare ricorso in caso di necessità. Se le ha, per oltre un terzo di loro, il 37%, si tratta di una somma pari a tre stipendi mensili, mentre il 14% ha accantonamenti tra i quattro e i nove stipendi. Appena il 7% degli slovacchi ha riserve pari ad almeno il proprio reddito annuo.

Secondo l’indagine, i meno portati a tenersi un gruzzolo per le necessità improvvise vivono soprattutto nella regione di Banská Bystrica (25%), mentre nella regione di Nitra risiedono i più ‘risparmiosi’: solo il 10% dei cittadini in questa regione dichiarano di non avere soldi di riserva.

Una cifra vicina al 60% degli intervistati dice di risparmiare un importo fisso ogni mese. Tra i giovanissimi (16-24 anni), uno su due (48%) ammette di non risparmiare nulla. In questo gruppo, tuttavia, ci sono anche gli studenti che ancora non hanno alcun reddito.

(Red)

Foto by sa