Scienziati SAV sviluppano il cavo superconduttore più leggero al mondo

Un team di ricertatori dell’Istituto di ingegneria elettrica e dell’Istituto di materiali e meccanica, entrambi parte della struttura dell’Accademia slovacca delle scienze (SAV) sono riusciti a sviluppare una tecnologia per la produzione del cavo superconduttore più leggero al mondo.

Un superconduttore è un materiale con resistenza elettrica inesistente a determinate basse temperature. L’effetto superconduttore può essere utilizzato in molte applicazioni e in alcune di esse, come l’industria aerospaziale, aerospaziale e dell’energia, per una serie di motivi è richiesto un peso totale ridotto, che in tali applicazioni comporta una maggiore efficienza energetica, un minor consumo di energia, maggiori velocità e accelerazioni dei dispositivi.

Un filo superconduttore a basso peso può costituire una svolta nello sviluppo di generatori di turbine eoliche leggere situati nelle acque costiere dei mari, in superconduttori di levitazione e nelle ricerche spaziali un giorno potrebbe proteggere attivamente l’equipaggio umano dai raggi cosmici, dice SAV nel .

Secondo l’ing. Martin Balog dell’Istituto di materiali e meccanica, il filo prodotto dagli scienziati slovacchi, registrato con il nome HITEMAL®, ha anche un costo relativamente basso. Ora la sfida si sposta sul fronte dello sfruttamento commerciale dell’invenzione.

(Red)

Foto SAV.sk