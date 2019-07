Italiani all’estero: arriva una nuova APP per i servizi consolari

È disponibile la nuova APP del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale “mAPPamondo consolare” volta ad ampliare la diffusione delle informazioni sui servizi offerti dagli Uffici consolari italiani ai connazionali stabilmente o temporaneamente residenti all’estero. In quanto tale, “mAPPamondo consolare” differisce da altre APP ministeriali, volte invece a fornire assistenza agli utenti in viaggio all’estero che si trovano in situazioni di pericolo o di emergenza.

Con l’iniziativa si intende agevolare l’accesso dei connazionali a varie procedure: iscrizione all’AIRE, rilascio passaporti, documenti di stato civile, assistenza in caso di necessità, etc. E ciò avvalendosi delle moderne tecnologie di comunicazione in mobilità e tramite rete internet.

La APP “mAPPamondo consolare” è distribuita gratuitamente negli appositi store dei gestori dei due principali sistemi operativi per dispositivi mobili, per i dispositivi iOS e per i dispositivi Android.

(Fonte Ambasciata d’Italia)