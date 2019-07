Meteo: anche oggi temperature tropicali in Slovacchia, poi un weekend di temporali

L’Istituto idrometeorologico slovacco (SHMU) prevede per oggi caldo torrido nei distretti di tre regioni sud-occidentali del paese. Un avviso di secondo grado è stato emesso, relativamente alle alte temperature, per le regioni di Bratislava, Trnava e Nitra. Il termometro dovrebbe salire fino a 36 gradi Centigradi nel pomeriggio, mentre nel resto del paese il caldo si fermerà a un massimo di 34 gradi – avviso di primo grado – per le regioni di Trencin, Banska Bystrica e Kosice. È probabile che nelle ultime due regioni si verifichino tempeste e grandinate.

Ieri la temperatura dell’aria ha superato i 35 gradi nei villaggi di Kralova pri Senci e Slovensky Grob (entrambi nella regione di Bratislava).

Nel fine settimana l’Istituto prevede temporali di varia intensità e tipologia in tutto il territorio slovacco, tanto che per ora persiste un avviso meteo di primo grado in tutti i 79 distretti della Slovacchia.

(Red)