I prezzi alimentari cresciuti di più in Slovacchia che nel resto del V4

Nel mese di giugno i prodotti alimentari in Slovacchia hanno registrato una crescita dei prezzi che è stata la più alta di tutti i quattro paesi di Visegrad. I prezzi in Slovacchia sono cresciuti dello 0,5%, in Polonia dello 0,4%, in Repubblica Ceca di appena lo 0,1%. In Ungheria, al contrario, i prezzi sono scesi dello 0,2%. I rincari più importanti in Slovacchia riguardano la carne di maiale e la frutta, per un 7% di aumento, mentre nell’intera Unione europea la frutta è aumentata soltanto dello 0,7%.

Dal ministero dell’Agricoltura slovacco si esprimono preoccupazioni per la situazione nel mercato dei prodotti alimentari: se le aziende continuano ad aumentare i loro prezzi, i produttori saranno costretti a fornire loro prodotti a prezzi sempre più bassi, ha detto il ministro Gabriela Matečná (SNS). Il fatto è che i fornitori di generi alimentari sono costretti da molto tempo ad abbassare i loro prezzi, e questo «impedisce loro di investire in nuove tecnologie, pagare adeguatamente i propri dipendenti e coprire l’aumento dei prezzi delle materie prime». Ancora una volta, avverte Matečná, le imprese della distribuzione «stanno abusando della loro posizione dominante a spese dei consumatori e dei fornitori».

I prezzi stanno aumentando nonostante le promesse di diverse catene commerciali che mesi fa avevano promesso di congelare o addirittura abbassare i prezzi sullo scaffale. «Oggi sappiamo che si trattava solo di promesse vuote», è l’opinione del direttore generale della sezione del ministero per l’industria alimentare e commerciale Milan Lapšanský.

Ora il ministero ha preso l’impegno di esaminare più da vicino quanto i prezzi nei negozi siano economicamente giustificati, poiché i fornitori spesso lamentano l’imposizione a parte delle imprese commerciali di prezzi sempre più risicati.

(Red)

Foto Pixabay