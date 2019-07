Il lato oscuro del Prosecco: l’erosione del suolo di un Patrimonio dell’umanità

«In uno scenario convenzionale, nelle aree occupate dalle viti, l’erosione di suolo potenziale raggiunge le 43,7 tonnellate per ettaro all’anno, un valore di 31 volte superiore alla soglia tollerata dalle stime di riferimento della Comunità Europea»: lo dice uno studio dell’Università di Padova sulle colline del Prosecco.

L’erosione del suolo è un fenomeno connaturato all’agricoltura convenzionale e principalmente dovuto a pratiche poco sostenibili come un’aratura intensiva, la compattazione del terreno dovuta all’impiego di macchinari pesanti, lo sfruttamento di versanti collinari fragili e un’applicazione massiccia di erbicidi.

Uno studio dell’università di Padova, , per la prima volta ha provato a stimare con modelli matematici (RUSLE – Revised Universal Soil Loss Equation) la quantità di erosione di suolo potenziale nelle aree delle colline del Prosecco Docg, .

Lo studio, come spiega Salvatore Pappalardo (Dicea), prima firma del lavoro, ha considerato i quattro fattori principali che concorrono nei processi di erosione del suolo: la topografia del terreno, l’erosività della pioggia, le caratteristiche pedologiche (composizione e modificazione del terreno) e l’uso del suolo.

Sono stati quindi analizzati diversi possibili scenari di gestione del suolo, da quelli convenzionali a quelli totalmente green, che prevedono l’impiego di siepi, un completo inerbimento tra un filare e l’altro e la presenza di fasce tampone vegetate attorno ai filari.

In uno scenario convenzionale, nelle aree occupate dalle viti, l’erosione di suolo potenziale raggiunge le 43,7 tonnellate per ettaro all’anno, un valore di 31 volte superiore alla soglia tollerata dalle stime di riferimento della Comunità Europea (che si assestano tra le 0,3 e le 1,4 tonnellate per ettaro all’anno). Con una superficie di circa 210 km², l’area del Prosecco Docg potrebbe erodere circa 300.000 tonnellate di suolo ogni anno. Valori simili sono stati riscontrati, in uno studio precedente, anche nell’area collinare di produzione vitivinicola del “Chianti Classico” (42,1 tonnellate per ettaro all’anno).

Per dare un’idea ancora più intuitiva, i ricercatori di Padova hanno anche prodotto una stima dell’impronta ecologica della singola bottiglia di Prosecco Docg: nello scenario convenzionale risulterebbe essere 3.3 kg di suolo annui a bottiglia.

