Sondaggio: un terzo degli slovacchi pronto a cambiare lavoro

Entro i prossimi tre mesi un terzo degli slovacchi (33%) prenderebbe in considerazione un cambio di lavoro, e quasi un altro quarto (23%) non esclude una tale possibilità. Lo dice dell’agenzia di collocamento Manuvia realizzato in primavera, secondo il quale per convincere oltre un quarto dei lavoratori dipendenti a cambiare datore di lavoro è sufficiente l’offerta di un salario di 100 euro lordi più alto rispetto al loro stipendio attuale. Altri due terzi non cambierebbero lavoro per meno di 200 euro di differenza. Secondo il ceo dell’agenzia, Peter Dosedla, per trattenere i propri lavoratori è necessario dare loro vantaggi e renderli soddisfatti, e per reclutarli bisogna offrire di più: «Oggi i lavoratori prestano più attenzione che mai ai benefici che offrono i datori di lavoro e alle condizioni di lavoro in cui si trovano».

Sono principalmente i giovani o le persone con istruzione elementare che prenderebbero in considerazione l’idea di cambiare azienda. Per quest’ultimo gruppo di persone l’offerta non manca, perché sono spesso occupati in posizioni che oggi sono difficili da ricoprire.

(Red)

