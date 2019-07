Il ‘viaggio di formazione’ con l’Interrail. L’arte di viaggiare lentamente

Soprattutto d’estate – che sia in una remota stazione in Lapponia, in una rivestita di azulejos in Portogallo o in quella di una grande città d’arte europea – è facile incontrare viaggiatori con lo zaino in spalla e la faccia stanca. Molto probabilmente hanno in tasca un , il celebre pass che permette ai cittadini europei di tutte le età di viaggiare in treno in Europa.

“Il biglietto Interrail è stato introdotto quasi mezzo secolo fa, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’International union of railways, come un’offerta per i giovani sotto i ventun anni”, racconta Simona Clerici, portavoce di Eurail, gruppo che gestisce il progetto. “Il pass era valido per viaggi illimitati in seconda classe per un mese e fu sperimentato per un periodo limitato, ma visto il successo si decise di mantenerlo. All’epoca i paesi partecipanti erano ventuno, oggi sono diventati trentuno, non ci sono più limiti di età e con un sovrapprezzo si può viaggiare in prima classe”.

Il biglietto Interrail, , nel tempo ha acquisito una forte carica simbolica. Non è solo un mezzo pratico ed ecologico per viaggiare, ma un’esperienza profondamente trasformativa, uno strumento per far conoscere il continente agli europei e rafforzare la loro identità culturale. E allora perché non rendere l’Interrail un diritto per tutti i giovani europei? Da questa domanda Martin Speer e Vincent Immanuel Herr, attivisti di Berlino, hanno ideato , una campagna con l’obiettivo di promuovere la cultura di viaggio tra i giovani nel nome dell’integrazione europea.

“Dopo aver attraversato 14 paesi in Interrail, una sera a Vienna ci siamo seduti a cena con l’autore Robert Menasse e ci siamo detti: ‘Tutti gli europei dovrebbero avere l’opportunità di vivere un’esperienza così trasformativa’. Perché non andiamo dalla Commissione europea e proponiamo di regalare ai cittadini europei un pass Interrail quando compiono 18 anni?”, racconta Martin Speer. “Abbiamo quindi deciso di lanciare una campagna dal basso e nel 2018 la Commissione europea ha avviato un progetto basato sulla nostra idea”.

[…]

Foto veerasak Piyawatanakul