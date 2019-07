Bratislava avrà un centro senza precedenti specializzato in biologia strutturale

Nella capitale della Slovacchia nascerà un centro di ricerca senza precedenti, chiamato StruBioMol, specializzato in biologia strutturale, biomedicina e biotecnologia. Il centro, che sarà dedicato alla formazione specialistica, alla ricerca e all’analisi strutturale e funzionale delle biomolecole, è un progetto congiunto dell’Accademia delle Scienze (SAV) e dei laboratori Max Perutz, struttura di ricerca nella biologia molecolare gestito congiuntamente dall’Università di Vienna e dall’Università di Medicina di Vienna, e sarà situato presso l’Istituto di biologia molecolare della SAV a Bratislava.

Il progetto ha come obiettivo «realizzare un centro di ricerca e formazione per dottorandi, ricercatori e professionisti che consenta la creazione di un’ampia piattaforma scientifica in grado di fornire progressi significativi nelle applicazioni biomediche e nella ricerca pratica biotecnologica», il direttore dell’Istituto di biologia molecolare della SAV, Eva Kutejová. Il centro si baserà sull’esperienza degli scienziati slovacchi e austriaci, nonché sulla cooperazione internazionale e sarà il primo centro in Slovacchia dotato di dispositivi per la caratterizzazione delle proprietà delle proteine, la sua produzione automatizzata e la cristallografia, ovvero l’analisi della struttura cristallina delle proteine ​​attraverso i raggi X.

Entrambe le discipline, la biomedicina e la biotecnologia, sono campi scientifici moderni in continuo progresso e il loro sviluppo contribuisce a migliorare la salute della popolazione e la qualità dell’ambiente. Inoltre, come ha spiegato Eva Kutejová, «la biologia strutturale è uno strumento moderno per identificare sia le cause che le conseguenze di gravi malattie e i farmaci per il trattamento più appropriato».

(Fonte )

Foto Pixnio ,