NOVÁ Taliančina pre samoukov – libro di grammatica ed eserciziario per autodidatti

Siete ancora alla ricerca del libro giusto che vi accompagni durante i primi passi dello studio della lingua italiana? Puntate sul binomio LIBRO DI GRAMMATICA & ESERCIZIARIO di Michaela Šebőková Vannini: “NOVÁ Taliančina pre samoukov”. L’apprendimento della lingua (livello da A1 a B1) è facilitato da un libro di esercizi ben strutturato che riprende gli stessi vocaboli, i temi e la grammatica studiata nelle 15 lezioni del libro, oltre che il CD con le registrazioni fatte esclusivamente in lingua italiana.

L’italiano per autodidatti “ NOVÁ Taliančina pre samoukov ” ( ) e il libro di esercizi “ Cvi čebnica – NOVÁ Taliančina pre samoukov ” ( ) sono editi dalla casa editrice EastoneBooks di Bratislava. La Casa Editrice – volendo proporre al mercato slovacco un prodotto consapevole delle difficoltà che deve superare lo studente, desideroso di imparare la lingua italiana con le proprie forze o nei corsi di lingua – in questo caso per creare il proprio libro di grammatica per autodidatti aveva cercato un’autrice anch’essa autodidatta.

Due parole sull’autrice.

, slovacca di nascita ma con radici ungheresi, vive in Italia da vent’anni e lavora come impiegata in una società multinazionale a Padova, occupandosi dei clienti slovacchi, cechi e ungheresi. Collabora da anni con Buongiorno Slovacchia, proponendo ai lettori i suoi numerosi articoli e racconti. Oltre che alla scrittura e alle traduzioni dedica una parte del suo tempo libero all’insegnamento di italiano e slovacco online.

Tra le sue creazioni, oltre a NOVÁ Taliančina pre samoukov” (2016) e “Cvičebnica – NOVÁ Taliančina pre samoukov” (2019), troviamo:

Entrambi i libri di grammatica sono acquistabili sul sito di , nelle principali librerie slovacche e nelle librerie .