Mai così tante società non hanno pagato imposte sul reddito per il 2018

Il numero di aziende che non hanno pagato imposte sul reddito per il 2018 è aumentato quest’anno a 88.849, un numero record mai visto prima, in crescita di oltre il 260% in confronto alle 64.220 aziende dello scorso anno. Sebbene il termine standard per le dichiazioni fiscali delle società cada il 31 marzo, era possibile presentare le dichiarazioni dei redditi con termine postipato per l’anno scorso entro il 30 giugno 2019. Secondo la , sono state 209.894 le imprese che hanno ottemperato a tale obbligo.

Secondo l’analisi di Bisnode, l’aumento abnorme di società che non hanno pagato un euro di imposta sul reddito 2018 è principalmente dovuto alla revoca della tassa per le licenze fiscali, rimaste in vigore dal 2014 fino al 2018. Infatti, spiega la società di consulenza, per l’anno fiscale 2017 su 88.849 aziende ben 52.765 hanno pagato una imposta sul reddito corrispondente all’importo della licenza, vale a dire 480, 960 o 2.880 euro, a seconda del tipo di impresa. Complessivamente, solo 216 aziende hanno pagato più di 1 milione di euro per il 2018.

(Red)