I piccoli imprenditori: impossibile fare attività senza violare le leggi

Secondo l’ultima sul contesto imprenditoriale svolto tra le piccole e medie imprese , un imprenditore su tre in Slovacchia afferma di non poter fare affari senza violare la legge. Il problema è dovuto principalmente alla quantità di norme e ai frequenti cambiamenti legislativi, nonché la loro ambiguità. La maggioranza dei partecipanti al sondaggio eseguito dall’Associazione degli imprenditori slovacchi ZPS vede la situazione in peggioramento, malgrado una serie di pacchetti anti-burocratici lanciati nell’ultimo periodo e diverse dichiarazioni politiche, e percepiscono le condizioni per fare affari oggi peggiori di quando hanno iniziato la loro attività.

L’unico modo per apportare un miglioramento significativo nell’attività imprenditoriale è ridurre radicalmente il numero di regolamenti e gli oneri amministrativi, afferma l’associazione ZPS, lamentando che la Slovacchia si sta trasformando da un paese basato sul libero mercato a una società che si basa sui permessi. Un imprenditore può fare solo quello che funzionari e politici gli consentono di fare, dice ZPS: le leggi cambiano così rapidamente che chi fa impresa non è in grado di stare al passo.

L’associazione intende dunque appellarsi ai partiti, mentre si stanno preparando i programmi elettorali per il voto di marzo, perché siano ascoltate le problematiche di chi ogni giorno cerca di portare avanti con fatica la propria attività. Solo i lavoratori autonomi in Slovacchia sono 350.000, un gruppo non indifferente la cui voce ZPS spera che sia ascoltata per cambiare le cose nella politica economica, per aumentare la competitività dell’economia del paese. Le ambizioni sociali e ambientali della politica dovrebbero essere coerenti con le possibilità date dallo stato dell’economia, e non a sue spese, dice ZPS. E prima di presentare le leggi in Parlamento, il governo dovrebbe discutere le sue proposte con gli imprenditori.

(Red)

Foto Pxhere