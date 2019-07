Industria dell’auto: PSA e Kia aumentano produzione in Slovacchia

Lo stabilimento automobilistico Groupe PSA di Trnava nel primo semestre di quest’anno 203.000 automobili, pari al 58% della produzione complessiva dello scorso anno. Due terzi delle auto uscite dalla fabbrica erano Citroën C3, e il resto erano modelli Peugeot 208. La direzione della società francese conta di aumentare la produzione del 5% nel 2019, puntando a 370.000 vetture (contro i 352.007 veicoli dello scorso anno). Dopo l’avvio in primavera del nuovo modello e-208 a propulsione solamente elettrica, sono già centinaia le vetture a zero emissioni fabbricate, nell’ambito di una produzione ancora in fase di test. Nel frattempo, il sito slovacco nei pressi di Trnava si sta preparando per la produzione di batterie per automobili elettriche. Groupe PSA Slovakia impiega 4.500 persone a Trnava, oltre e diverse migliaia che lavorano nell’indotto. Secondo la società, che ha compiuto i tredici anni di attività in Slovacchia, malgrado la minore necessità di personale per le auto elettriche, l’occupazione non subirà cali per la prossima implementazione delle batterie.

Nel frattempo anche la fabbrica di Kia Motors a Žilina la sua produzione del 6% nei primi sei mesi dell’anno, con 180.200 unità prodotte (il 53% del totale prodotto lo scorso anno, 339.500 unità). In controtendenza la linea dei motori, scesa del 6% a 222.000 pezzi, dovuta alla diminuzione della domanda di motori diesel a livello europeo. Numeri comunque in linea con le previsioni, secondo quanto comunicato dai rappresentanti di Kia. Si è intanto conclusa dopo otto anni la produzione della piccola city car Venga. La sostituirà ad agosto il nuovo modello crossover XCeed. Lo stabilimento, l’unico di Kia in Europa che esporta in 95 paesi del mondo e impiega 3.800 persone, produce anche, da un anno a questa parte, una versione ibrida del Suv Sportage, il modello più popolare nei mercati europei del marchio coreano. Da fine anno arriveranno inoltre altre auto ibride, dice la direzione di Kia Motors Slovakia. Dal 2006, Kia ha prodotto a Žilina oltre 3,4 milioni di auto e 5 milioni di motori.

(La Redazione)

Foto kia.sk