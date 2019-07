In Unione europea ci sono tre milioni di nuovi residenti 

Bruxelles – Nel 2017 sono stati concessi dai 28 paesi UE 3,1 milioni permessi di residenza a cittadini extracomunitari. Lo rende noto l’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione, comunicando che i maggiori beneficiari di questi primi permessi di soggiorno sono stati i cittadini in provenienza dall’Ucraina (21% di tutti i primi permessi di soggiorno nell’UE), seguiti dai richiedenti d’origine siriana (7%), cinese (6%), indiana e statunitense (5% ciascuno). È la Polonia ad aver concesso il più alto numero di permessi di residenza a cittadini ucraini (l’88% di tutti i permessi di soggiorno primi dati agli ucraini), mentre per i residenti in provenienza dalla Siria è stata la Germania ad aver consegnato il più alto numero di carte di soggiorno (63%). Circa la metà dei primi permessi di soggiorno concessi a persone in arrivo da Cina, Stati Uniti ed India sono stati emessi nel Regno Unito. L’Italia ha concesso 186.786 permessi di soggiorno, di cui quasi 20mila a cittadini albanesi, 17.657 a Marocchini, 11.469 a richiedenti in provenienza da Cina e Hong-Kong, quasi 9.000 a cittadini pakistani e poco più di 8mila a nuovi residenti in arrivo dall’India.

