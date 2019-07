Disoccupazione in aumento al 4,97% a giugno per l’arrivo dei diplomati

Il tasso di disoccupazione a giugno si è attestato al 4,97%, 0,09 punti percentuali in più in confronto al mese precedente e in flessione dello 0,46% su base annua. I dati pubblicati dal Centro per il lavoro, gli affari sociali e la famiglia (UPSVR) oggi mostrano che l’aumento del mese socrso è principalmente dovuto all’afflusso di diplomati e laureati nel mercato del lavoro dopo avere conseguito il titolo di studio. Il tasso di disoccupazione calcolato sul numero totale di persone in cerca di lavoro a giugno 2019 ha raggiunto il 6,04%. Rispetto a maggio (6,00%), su base mensile è aumentato di 0,04 punti percentuali, mentre è diminuito di 0,54 p.p. in confronto al 6,58% registrato nel giugno 2018. La regione di Prešov è stata l’unica a indicare una diminuzione mensile del tasso di disoccupazione. Tutte le altre sette regioni hanno visto un aumento dei loro tassi.

