Torna il caldo durante il fine settimana, temperature fino a 33 gradi

Secondo le informazioni diffuse dall’Istituto idrometeorologico slovacco (SHMÚ), il fine settimana vedrà una risalita delle temperature, che in alcuni distretti nel sud della Slovacchia raggiungeranno i 33 gradi Centigradi.

Oggi dovrebbe essere parzialmente nuvoloso in tutto il paese, e nelle regioni occidentali potrebbero verificarsi dei temporali. Temperature diurne tra 26 e 31 gradi, nelle parti più fredde a nord fino a 24 gradi. Per sabato 20 luglio, i meteorologi prevedono caldo, parzialmente nuvoloso e temporali. Un allarme di primo livello è stato emesso per diversi distretti delle regioni di Bratislava, Nitra e Trnava, dove si potranno raggiungere 33 gradi nel pomeriggio tra le ore 14.00 e le 18.00, e fino a 28 gradi nelle altre regioni, con venti deboli da sud. Nelle stesse ore di domenica 21 luglio saranno cinque le regioni slovacche toccate dall’allarme di primo livello, sempre con caldo fino a 33 gradi.

(Red)

Foto cc by nd