A Kežmarok un grande investimento nella produzione di latticini

Il gruppo Tami, maggior produttore di latticini del paese, investirà 15 milioni di euro per raddoppiare la sua capacità produttiva nello stabilimento di Kežmarok, nella Slovacchia orientale. Si tratta del «più grande investimento nella produzione casearia negli ultimi 20 anni» il ministro dell’Agricoltura, Gabriela Matečná, sia per la quantità di formaggio che si produrrà sia per il numero di nuovi posti di lavoro anche nel settore agricolo. «Ogni investimento per l’espansione della produzione alimentare nazionale è prezioso e sempre più importante per la Slovacchia», ha aggiunto il ministro elogiando l’innovativo progetto di una «società slovacca con capitale slovacco e una posizione stabile nel nostro mercato».

Il gruppo Tami raggruppa tre fattorie con oltre un migliaio di mucche e caseifici situati a Kežmarok, a Nitra e a Senica, nella regione di Trnava, dove l’anno scorso ha investito 12 milioni di euro per costruire un nuovo stabilimento per la produzione di formaggio tipo Camembert. Tami tratta un terzo della produzione nazionale annua di latte e manda più di 90 milioni di litri all’impianto di Kežmarok. Oltre al latte, l’azienda compra dagli agricoltori foraggio ed erba che utilizza come combustibile nel suo impianto di produzione di biogas per produrre energia verde.

Il nuovo impianto Kežmarok produrrà produrrà formaggi a muffa blu, il cui consumo in Slovacchia sta crescendo in modo dinamico, venduti da Tami con i marchi Tatran e Tatranská niva. La società prevede di completare il progetto entro la primavera del 2020 e assumere 30 lavoratori, ma prevede anche di sviluppare una maggiore automazione della produzione. Il progetto di Tami Group per la produzione di formaggi di qualità può essere «un esempio per l’intero settore alimentare slovacco», che dovrebbe aumentare la sua resa ed efficienza, ha dichiarato il ministro Matečná.

(Fonte Buenos días Eslovaquia)

Foto FB/minagri.sr