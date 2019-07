Al Fara Music Festival (Rieti) il 24 luglio anche il Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers

Anche un trio slovacco sarà tra i protagonisti della XIII edizione del Fara Music Festival, che si svolge nello storico Borgo di Fara in Sabina, in provincia di Rieti, e che si allarga, come da qualche anno a questa parte, a due località fortemente colpite dal terremoto nel Centro Italia nell’agosto 2017 – Accumuli e Amatrice. La rassegna jazz vedrà susseguirsi sul palco dal 22 al 28 luglio diverse figure note del jazz italiano ed internazionale, per poi passare il 25 agosto ad Accumoli ed il 31 agosto ad Amatrice.

Ad aprire la serata di mercoledì 24 luglio sarà il trio strumentale Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers, un gruppo che in Slovacchia si sta creando spazio e una solida reputazione come stella nascente. Il suo leader Miloš Biháry, giovane pianista e compositore, ha vinto vari premi internazionali per le sue performance dedicate a compositori classici. Nel progetto Jazz Funk Brothers, Biháry lavora con Juraj David Rasi and Marek Taraj con i quali crea composizioni uniche che combinano la musica classica al jazz tradizionale e il funk. Il trio ha conquistato svariati riconoscimenti negli anni passati, incluso un premio speciale per la performance strumentale al “New faces of slovak jazz” nel 2013. A seguito di questo traguardo, si sono esibiti sul palco per i giovani talenti del Bratislava Jazz Days nel 2014. Nel 2017 hanno vinto il premio per la miglior “Live Interpretation” al Jazz Start Up che gli ha garantito di esibirsi nei più importanti festival jazz della Slovacchia, quali Mikulas Jazz Fest, PET Jazz Fest, Orava Jazz festival, Trnavsky Jazzyk e molti altri.

Dove: Fara Music Festival presso il Borgo di Fara in Sabina

Quando: mercoledì 24 luglio 2019, ore 21:00

Ingresso gratuito

Info:

Foto | Dášenka Nataša Králiková