Fondo coesione UE: 173 milioni per autostrada D1 e superstrada R2-R4

Per la costruzione della sezione Budimír-Bidovce dell’autostrada D1 e una sezione della superstrada R2-R4 tra le città di Košické Oľšany e Hrašovík, entrambe situate nei pressi di Košice, Slovacchia orientale, il Fondo di coesione dell’UE . Il progetto migliorerà la rete stradale intorno alla seconda città (240.000 abitanti) della Slovacchia rendendo più brevi i tempi di viaggio per la mobilità regionale, oltre ad alzare il livello della sicurezza stradale. Non di meno, le due infrastrutture finanziate dall’UE garantiranno una migliore connettività tra la Slovacchia e i paesi confinanti su questa parte della rete transeuropea di trasporto (TEN-T). I lavori comprendono quattro svincoli, una rotonda, 23 ponti e cavalcavia, e barriere antirumore. Le strade dovrebbero essere pronte ed aperte al traffico nel dicembre 2019. Nell’ambito della politica di coesione per il periodo 2014-2010, la Commissione europea ha previsto investimenti per quasi 3,5 miliardi di euro nelle reti di trasporto ed energetiche in Slovacchia.

(Red) Foto ndsas.sk