Bratislava seconda capitale più cara in Europa centrale nel settore immobiliare

Un appartamento medio nel centro di Praga è molto più costoso rispetto alle altre capitali dell’Europa centrale. Il prezzo a metro quadrato per una proprietà residenziale costa 4.881 euro nella capitale della Repubblica Ceca, contro i 2.917 di Varsavia, i 2.916 di Bratislava o i 2.729 di Budapest, secondo il sito web , che compara i prezzi delle case in tutto il mondo. Anzi, i prezzi di Praga si stanno avvicinando a quelli di Berlino. Se in termini nominali, gli appartamenti più costosi della regione centro-europea si trovano nella città tedesca di Monaco, in termini reali è la capitale ceca a “vincere” il confronto.

Come riporta il sito di Radio Praha, il prezzo medio per un appartamento nel centro di Praga equivale a circa il 419% del salario netto mensile medio in città, rispetto al 295% a Varsavia, al 292% a Bratislava e al 292% a Cracovia. In termini assoluti. Se si considerano i prezzi medi degli appartamenti fuori dai centri urbani, a Praga il metro quadrato costa 3.196 euro, alla periferia di Berlino è 3.872 euro, e in periferia a Bratislava si spendono 2.101 euro. Più economiche Varsavia e Budapest, rispettivamente 1.904 e 1.721 euro.

Anche negli affitti, Bratislava si distingue come seconda capitale dell’area Visegrad, almeno per gli appartamenti più piccoli, quelli con una camera. I prezzi vanno dai 453 della periferia ai 598 euro del centro, mentre a Praga si parte da 541 e si arriva a 723 euro. Per gli appartamenti con tre camere, a Praga si spendono 1.267 euro in centro e 870 fuori, mentre Bratislava oscillano dai 990 ai 705, lasciando la seconda piazza regionale a Varsavia (1.046 e 729 rispettivamente). Budapest rimane la capitale V4 più economica anche per l’affitto. Un appartamento in centro si paga tra i 353 ai 597 euro nel centro città, e dai 468 agli 875 euro in periferia.

(La Redazione)

