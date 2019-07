Polizia: entro l’anno un nuovo ufficio immigrazione a Ružomberok

Il dipartimento di polizia per stranieri di Žilina è sovraccaricato dal numero di richieste, che continua ad aumentare ogni anno. L’ufficio rilascia i permessi di soggiorno anche agli stranieri che vivono nelle regioni di Liptov e Orava, nel nord della Slovacchia, con la conseguenza di generare lunghe code di attesa. Dei 33 dipendenti della sede centrale di Žilina solo cinque gestiscono le pratiche di immigrazione, ma l’ufficio è troppo piccolo e non può essere ampliato. Per questa ragione è stata annunciata l’intenzione di aprire entro la fine dell’anno una filiale a Ružomberok, nella regione di Liptov, che servirà anche i distretti di Turčianske Teplice, Tvrdošín, Dolný Kubín, Martin e Liptovský Mikuláš. L’obiettivo è snellire le procedure di concessione della residenza in Slovacchia con «un servizio più efficiente, rapido e di qualità superiore per gli utenti, compresi i datori di lavoro e le università», come ha detto la portavoce della polizia Denisa Baloghova.

La scelta di Ružomberok come sede del nuovo ufficio non è casuale, dato che la città sulle rive del fiume Váh sembra essere una località sempre più cosmopolita. Ci sono circa 500 stranieri registrati, che costituiscono quasi il 2% della popolazione, provenienti da almeno 46 paesi, tra i quali Ucraina, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Russia, Austria, Svezia, Stati Uniti, Iran, Cina, Repubblica di Haiti, Afghanistan, India, Sri Lanka, Cambogia, Repubblica Dominicana, Congo, Tailandia, Cuba e Italia, solo per citarne alcuni.

Il ministero dell’Interno sta adottando misure per facilitare la procedura di immigrazione per gli utenti e la mobilità degli stranieri nel paese. Tra quelle adottate di recente vanno citate l’apertura di un nuovo ufficio di polizia per stranieri a Michalovce, nell’est della Slovacchia, nell’ottobre 2018 e il sistema di prenotazione online. Quest’ultimo, tuttavia, avviato solo un paio di mesi fa, è attualmente sospeso fino al 5 agosto per una complessa migrazione nel cloud governativo del sistema informatico di tutte le istituzioni del ministero degli Interni.

