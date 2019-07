In Slovacchia 1,25 milioni di turisti (+8%) nel primo trimestre 2019

Nei primi tre mesi del 2019 la Slovacchia un registrato un forte aumento del numero di turisti nazionali e stranieri. Secondo il dipartimento del turismo del ministero dei Trasporti, sono stati 1,3 milioni i visitatori da gennaio a marzo 2019, il che si traduce in un aumento dell’8% su base annua, migliorando il 4,4% dello scorso anno. Cresciuto anche il numero di pernottamenti (+7,5%, contro il 5% del 2018), arrivati a quasi 3,5 milioni. Il secondo trimestre dovrebbe mostrare numeri ancora maggiori, grazie al fatto che la Slovacchia ha ospitato a maggio, tra Bratislava e Košice, il campionato mondiale di hockey su ghiaccio 2019.

I turisti interni sono stati 803.473, in aumento del 9,9%, con 1.189.469 pernotti (+9.2%). Quanto agli stranieri, le presenze da gennaio a marzo sono state complessivamente 450.258, in crescita del 4,9% (del 6,4% lo scorso anno), conteggiando un totale di 1.189.469 notti, il 4,6% in più dello stesso periodo 2018 (quando la crescita fu del 7%).

Il maggior numero di stranieri che ha visitato la Slovacchia nei primi tre mesi dell’anno sono stati i cechi (+9,7% le presenze), seguiti da polacchi (+7,8%), tedeschi (-13,3%), ungheresi (+8,7%), ucraini (+27%). Gli italiani sono all’ottavo posto con 11.674 arrivi, +3,3%. Il numero di notti passate in Slovacchia dai turisti esteri è aumentato del 4,6% a quasi 1,2 milioni, e il primo posto è sempre appannaggio dei cechi (+9,7%), seguiti da polacchi e ucraini. Gli italiani, con 26.098 notti hanno registrato un aumento del 5,1% rispetto allo scorso anno.

La regione più visitata dagli stranieri è stata quella di Bratislava (35%), seguita da Žilina (25%), e a debita distanza dalla regione di Prešov (12%). Al contrario, è la regione di Žilina quella che ha registrato il maggior numero di notti (30%), sorpassando Bratislava (24%). Le tre località più visitate nel primo trimestre sono state Bratislava, Poprad e Liptovský Mikuláš, le ultime due grazie (anche) alla presenza dei resort sciistici. Le stesse località sono anche le prime nei pernottamenti, a ruoli inversi: prima è Poprad, poi Liptovský Mikuláš e infine Bratislava.

Tre sono le aree di maggiore popolarità a livello turistico nel paese – Bratislava, Košice e gli Alti Tatra, tre hub che il ministero dei Trasporti vuole presentare in pompa magna alle fiere del turismo nella seconda metà del 2019. I buoni risultati della promozione della Slovacchia sono da accreditare anche, secondo il ministero, ai volti degli atleti che hanno fatto da testimonial al turismo del paese. In particolare è stata giudicata una ottima mossa di marketing scegliere la sciatrice Petra Vlhová come volto della campagna invernale.

(Red)

Foto cc by sa

Monte Chopok, Jasna